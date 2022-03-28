Про розпочаті щодо Росії справи в Україні очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова розповіла 28 березня під час брифінгу в Медіа Центр Україна.

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Справи щодо злочинів Росії в Україні

Венедіктова зазначила, що зараз основне завдання відомства – фіксувати й розслідувати воєнні злочини, які скоює Росія на території України.

Наразі таких проваджень – 3 085. Для Офісу генерального прокурора важливо, щоб вироки виносились іменем України,

– заявила генпрокурорка.

Вона додала, що на цьому Україна не зупиняється та веде роботу на міжнародній арені. "Відкриття проваджень в інших країнах також дуже важливі", – пояснила Венедіктова.

Ще 9 країн, окрім України, відкривають кримінальні провадження про воєнні злочини Росії. "По воєнних злочинцях ми здійснюємо пошук майна для подальшої його конфіскації, щоб потім компенсувати витрати постраждалим", – розповіла генпрокурорка.

Ірина Венедіктова додала, що на всіх пунктах пропуску працюють воєнні прокурори, які спілкуються з постраждалими від воєнних злочинів, фіксують ці заяви та ведуть щодо них роботу.

Нагадаємо, британський юрист та суддя Міжнародного кримінального суду в Гаазі офіційно Говард Моррісон став незалежним радником з питань воєнних злочинів Ірини Венедіктової.

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