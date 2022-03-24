Пошел второй месяц войны: в России с утра до ночи моют мозг

Программа канала "Россия-1" на сегодня. С утра до ночи. Моют, моют, моют мозг.

Опять вытащили хрипатого Дмитрия с давно закрытой программой "Кто против". Скабеевские "60 минут" теперь надо множить на 2,5. Соловьева перевели в прайм-тайм, чтоб сразу подхватывал эстафету у мойщика из "Вестей". Ни щелочки, ни дырочки.

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Тотальная промывка

До кого не доходит устно, тому пишут письменно, бегущей строчкой, типа: "МО РФ сообщает: в Запорожье националисты насильно раздают местным жителям коктейли Молотова и заставляют бросать их в ВС РФ".

Ну, и зритель уже сам должен представить, как националисты хватают проходящего по улице дедушку, суют ему в руки бутылку с зажигательной смесью и велят: Жди! Щас мы тебе найдем представителя ВС РФ. Идут искать. Находят, подводят к дедушке и заставляют того бросать бутылку в "воина-освободителя".

Но, в принципе, ничего представлять не надо. Все разжуют, расскажут. Пошел второй месяц войны. При такой интенсивности мытья скоро мыть будет нечего.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: