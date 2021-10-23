Пощады не будет, – Венедиктова предупредила продавцов поддельных COVID-сертификатов

В Украине параллельно с увеличением количества больных коронавирусом и жертвами недуга набирает обороты и торговля поддельными сертификатами о вакцинации. Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала продавцов фейковых COVID-документов негодяями, которые торгуют человеческими жизнями.

Руководительница Офиса генпрокурора заявила, что уже взяла эту ситуацию под личный контроль и донесла эту позицию всем прокурорам.

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Поддельные COVID-сертификаты – игра в рулетку

Поддельные сертификаты о вакцинации, по словам Венедиктовой, нередко превращаются в свидетельства о смерти. Несмотря на это, находятся и те, кто эту "кровавую макулатуру" с удовольствием покупают, путешествуют по миру, болеют и, конечно, заражают детей и пожилых людей.

Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать,

– отметила Ирина Венедиктова.

Как подчеркнула генпрокурор, фейковые сертификаты – игра в рулетку с полным барабаном. Венедиктова констатировала, что динамика заражений и смертности от ковида бьет антирекорды. Тем временем продолжает расти и статистика преступной подделки:

результатов ПЦР-тестов,

справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов,

внесение недостоверных данных в электронные базы.

Сколько людей уже наказали

На днях у экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры в аэропорту "Борисполь" обнаружили фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. С ними женщины пытались попасть в Украину. Об инциденте стало известно 22 октября.

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Генпрокурор рассказала, что в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации:

104 лицам сообщили о подозрении,

88 обвинительных актов направлено в суд.

Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное.

Я обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии" и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю,

– заверила Венедиктова.

Она добавила, что стимулирование вакцинации – не посягательство на права человека, а забота о здоровье и безопасности нации. Согласно статистике ВОЗ, в настоящее время вакцинация позволяет предотвратить 2 – 3 миллионам смертей в мире ежегодно, а если охват прививками увеличится, спасти можно будет еще 1,5 миллиона человек.

"Оспа, полиомиелит, дифтерия, столбняк – страшные болезни, которые удалось победить только благодаря прививкам. Вакцины – доступные, здоровье – бесценно. Вакцинируйтесь – позаботьтесь о себе и окружающих!", – подытожила генпрокурор.

Ситуация с COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом – заразились 23,7 тысячи человек. Наибольшим также является количество смертей среди COVID-пациентов – 614. В больницы госпитализированы более 5 тысяч человек с выраженными симптомами коронавируса.

В Министерстве здравоохранения отметили, что заболеваемость удваивается каждые 2 – 3 недели. По словам министра, в медицинских учреждениях в 5 – 6 раз больше потребляют кислород, чем потребляли раньше.

Обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса, его последствий и смерти можно благодаря вакцинации. Кроме того, Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда, но с ним можно научиться жить, в частности защитить себя путем иммунизации.