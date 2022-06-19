В прямом эфире на ютубе они поговорят о том что в окружении президента России Владимира Путина уже открыто заговорили о кризисе в России. При этом называя это – "путь в никуда".

Важно Москва сильно обиделась, – Фейгин о громком заявлении президента Казахстана по Донбассе

Пощечина Путину от Казахстана, а также Кремль начал газовую войну против Европы – об этом и большем можно узнать из слов российского публициста.

Трансляция разговора Адрианы Кучер и Марка Фейгина на ютубе 24 канала состоится 19 июня в 21:00. Просмотреть ее можно, перейдя по ссылке.

Стрим Адрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите видео

Последние заявления Марка Фейгина на 24 канале