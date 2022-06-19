В прямому ефірі на ютубі вони поговорять про те, що в оточенні президента Росії Володимира Путіна вже відкрито заговорили про кризу в "Росії". При цьому називаючи це – "шлях в нікуди".

Важливо Москва сильно образилась, – Фейгін про гучну заяву президента Казахстану щодо Донбасу

Ляпас Путіну від Казахстану, а також Кремль почав газову війну проти Європи – про це та більше можна дізнатися зі слів російського публіциста.

Трансляція розмови Адріани Кучер та Марка Фейгіна на ютубі 24 каналу відбудеться 19 червня о 21:00. Переглянути її також можна, перейшовши за посиланням.

Стрім Адріани Кучер та Марка Фейгіна: дивіться відео

Останні заяви Марка Фейгіна на 24 каналі