Про це під час стріму на ютубі 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він пояснив, що у Росії все остаточно розвалиться на наступний ранок після смерті Путіна.

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"Путіна порівнювати з Петром І – річ невдячна. Тому що все ж за Петром залишився величезний спадок, хоч й імперський. Після Путіна нічого не залишиться з того, що створив Петро (після нього ж щось 200 років проіснувало)", – сказав Фейгін.

Росіян не збираються змінювати

Водночас російський правозахисник зазначив, що наразі Захід не збирається у якийсь спосіб кардинально змінювати росіян. Вимагають тільки одного – відмовитись від імперських захоплень інших країн.

Просто хочете відмовитись від всього прогресивного у себе – живіть так, але дайте спокій іншим народам, які так жити не хочуть,

– припустив правозахисник позицію Заходу.

Крім того, Фейгін зауважив, що по-справжньому правильно було б порівнювати Путіна хіба що з Гітлером. Але російський президент навіть до нього не дотягує.

Подібні заяви Путіна російський правозахисник назвав так званим актом несамодостатності, ідеологічної зокрема. У кремлівського диктатора фактично вже нема часу на зміну свого становища на геополітичній арені.

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