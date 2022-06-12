Про це під час стріму на ютубі 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він заявив, що наразі незрозуміло, чого Путін хоче досягнути порівнюючи себе з Петром I, і куди намагається "відкрити двері".

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"Не дотягує ні до Петра I, ні до Сталіна"

Марк Фейгін зазначив, що у Путіна нема жодної ідеології чи плану Він її болісно виробляє.

По-справжньому правильно йому було б порівнювати себе тільки з Гітлером. Але він навіть до Гітлера не дотягує, той все ж на фронті був,

– сказав правозахисник.

"І в цілому (Гітлер – 24 канал) пройшов складний шлях, навіть в тюрмі сидів. А цей взагалі не дотягує ні до кого, ні до Гітлера, ні до Петра I, ні до Сталіна", – додав Фейгін.

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Водночас він назвав відповідні дії Путіна так званим актом несамодостатності, ідеологічної зокрема. Наразі у російського президента фактично вже нема часу на серйозну зміну свого становища.

"Він (Путін – 24 канал) всю свою битву під Києвом програв, на мій погляд. Все, кінець", – заявив правозахисник.

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