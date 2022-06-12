Об этом во время стрима на ютубе 24 канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он заявил, что пока неясно, чего Путин хочет достичь сравнивая себя с Петром I, и куда пытается "открыть дверь".

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"Не дотягивает ни до Петра I, ни до Сталина"

Марк Фейгин отметил, что у Путина нет никакой идеологии или плана. Он ее болезненно производит.

По-настоящему правильно ему было бы сравнивать себя только с Гитлером. Но он даже до Гитлера не дотягивает, тот все же на фронте был,

– сказал правозащитник.

"И в целом (Гитлер – 24 канал) прошел сложный путь, даже в тюрьме сидел. А этот вообще не дотягивает ни до кого, ни до Гитлера, ни до Петра I, ни до Сталина", – добавил Фейгин.

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В то же время он назвал ответные действия Путина так называемым актом несамодостаточности, идеологической в частности. Пока у российского президента фактически уже нет времени на серьезное изменение своего положения.

"Он (Путин – 24 канал) все свое сражение под Киевом проиграл, на мой взгляд. Все, конец", – заявил правозащитник.

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