Об этом во время стрима на ютубе 24 канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он заявил, что пока неясно, чего Путин хочет достичь сравнивая себя с Петром I, и куда пытается "открыть дверь".
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"Не дотягивает ни до Петра I, ни до Сталина"
Марк Фейгин отметил, что у Путина нет никакой идеологии или плана. Он ее болезненно производит.
По-настоящему правильно ему было бы сравнивать себя только с Гитлером. Но он даже до Гитлера не дотягивает, тот все же на фронте был,
– сказал правозащитник.
"И в целом (Гитлер – 24 канал) прошел сложный путь, даже в тюрьме сидел. А этот вообще не дотягивает ни до кого, ни до Гитлера, ни до Петра I, ни до Сталина", – добавил Фейгин.
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В то же время он назвал ответные действия Путина так называемым актом несамодостаточности, идеологической в частности. Пока у российского президента фактически уже нет времени на серьезное изменение своего положения.
"Он (Путин – 24 канал) все свое сражение под Киевом проиграл, на мой взгляд. Все, конец", – заявил правозащитник.
Марк Фейгин о новом кумире российского диктатора: смотрите видео 24 канала
Абсурдные заявления Путина: последние новости
- Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в очередной раз озвучил свои абсурдные взгляды на мироустройство. На этот раз оказалось, что российский диктатор считает себя последователем Петра I. Мол, Путин так же возвращает и закрепляет территории своей недоимперии.
- Путин считает, что Петр I вел Северную войну не для того, чтобы захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории.
- Теперь глава Кремля фактически избрал себе нового кумира – Петра I, ведь в так называемый день России снова упомянул о нем. В своей речи, кроме традиционных пропагандистских тезисов, Путин несколько минут хвалил уже почти 300 лет покойного императора.
- Российский журналист Игорь Яковенко сказал, что заявление Путина по поводу Петра фактически стало указанием для рупоров Кремля. После этого пропагандисты должны были начать "вдавливать" соответствующее мнение диктатора в голову россиян.