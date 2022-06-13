Об этом во время стрима на ютубе 24 каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он объяснил, что в России все окончательно развалится на следующее утро после смерти Путина.
Обратите внимание Путин хочет увидеть в зеркале Петра I, но там кое-кто другой
"Путина сравнивать с Петром I – вещь неблагодарная. Потому что все же за Петром осталось огромное наследие, хоть и имперское. После Путина ничего не останется из того, что создал Петр (после него же что-то 200 лет просуществовало)", – сказал Фейгин.
Россиян не собираются менять
В то же время российский правозащитник отметил, что сейчас Запад не собирается каким-то образом кардинально менять россиян. Требуют только одного – отказаться от имперских захватов других стран.
Просто хотите отказаться от всего прогрессивного у себя – живите так, но оставьте в покое другие народы, которые так жить не хотят,
– допустил правозащитник позицию Запада.
Кроме того, Фейгин заметил, что по-настоящему правильно было бы сравнивать Путина разве что с Гитлером. Но российский президент даже до него не дотягивает.
Подобные заявления Путина российский правозащитник назвал так называемым актом несамодостаточности, идеологической, в частности. У кремлевского диктатора фактически уже нет времени на изменение своего положению на геополитической арене.
Марк Фейгин о заявлении Путина по поводу Петра I: смотрите видео 24 канала
Путин сравнил себя с Петром I: коротко
- На встрече с молодыми предпринимателями президент России заявил о еще одном своем болезненном убеждении. Оказалось, что Путин считает себя последователем Петра I и "возвращает территории" так же, как и император.
- В то же время на соответствующей встрече российский президент озвучил свои пропагандистские тезисы и абсурдные взгляды на мироустройство. В частности, Путин фактически заявил, что Петр I вел Северную войну, чтобы отвоевать "свои" территории. Конечно, правду о захвате Швеции он не сказал.
- Однако это не последнее заявление о Петре I. 12 июня диктатор во время речи на так называемый день России внезапно начал расхваливать императора.
- Российский журналист Игорь Яковенко предположил, что такие заявления Путина по поводу Петра стали сигналом для кремлевских пропагандистов. После этого они фактически получили указание "вдавливать мысль" диктатора в главы россиян.