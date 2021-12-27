Пошли кататься на санках: появились подробности гибели детей в Кировоградской области

В Кировоградской области в селе Завалля 2 детей, которые 26 декабря провалились под лед и утонули, выходили на середину реки. Накануне инцидента выпал снег, и они пошли кататься на санках.

Об этом рассказала глава Заваловской общины Людмила Прач. Рядом была горка, но дети решили выйти на лед.

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"Мы не можем понять, как так все могло случиться. Сильных морозов у ​​нас не было, лед был совсем тоненький, по нему нельзя было идти на середину реки, где течение и глубина", – рассказала Людмила Прач.

Она также заметила, что дети отошли далеко от берега. Кроме них там гуляли только несовершеннолетние, поэтому никто не мог помочь им.

Что известно о семьях детей

Как отметила глава общины, один ребенок ходил в 4 класс, другой – в 7. Оба росли в благополучных семьях и не состояли на учете Службы по делам детей.

Папа одного мальчика работает водителем скорой помощи, мама была воспитательницей в школе-интернате. Второго воспитывала мама, но это 2 хороших семьи,

– рассказала она.

В Заваловской общине люди собирают деньги, чтобы помочь семьям погибших детей. Похороны пройдут 28 декабря.

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Что этому предшествовало

В поселке Завалля в Кировоградской области 26 декабря произошла трагедия – 2 детей провалились под лед на реке Южный Буг.

Об исчезновении детей спасателям сообщили в 14.22. После этого они приступили к поискам.

К поисковой операции привлекли 8 спасателей, из которых 3 – водолазы. Также использовали 3 единицы техники.

Через час поисков удалось найти тело одного ребенка. Еще через 2 часа – другого. Оба ребенка погибли.

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