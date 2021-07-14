Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "13 июля в 16:20 поступило сообщение, что вблизи села Слободка в искусственном водоеме утонули два брата".
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По данным спасателей, "ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться".
Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно,
– рассказали в ГСЧС.
Спасатели сообщили, что "тела погибших детей на берег достали полицейские". Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают.
Трагедии на водоемах в Украине: последние новости
- С начала июля в водоемах утонули 124 украинца. Жуткая статистика 2021 года уже существенно превысила прошлогоднюю июльскую статистику.
- Только в течение дня жертвами трагедий на воде стали 32 человека.
- Спасатели призывают людей быть внимательными и осторожными и не пренебрегать собственной безопасностью.