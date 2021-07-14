Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що "13 липня о 16:20 надійшло повідомлення, що поблизу села Слобідка у штучній водоймі потонули два брата".

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За даними рятувальників, "хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися".

Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки,

– розповіли у ДСНС.

Рятувальники повідомили, що "тіла загиблих дітей на берег дістали поліцейські". Наразі обставини трагедії встановлюють.

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