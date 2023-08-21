Российские СМИ пишут, что в Москве погибли участники экскурсии по подземным коллекторам. Они утонули во время сильного ливня. 24 Канал.
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Пропало по меньшей мере 5 человек
После ливня связь с группой исчезла. 21 августа в Москве-реке было обнаружено несколько тел.
По данным одного из российских телеграмм-каналов, среди участников экскурсии были 47-летний руководитель PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Марушкин, его 15-летняя дочь Елизавета, их 18-летний родственник Глеб Лагашин и его подруга.
После ливня связь с группой исчезла. 21 августа в Москве-реке было обнаружено несколько тел.
По данным российских телеграмм-каналов найдено три тела — юношу и две девушки. Поиски других членов группы продолжаются. В экскурсии могли участвовать 20 человек.
В Москве прошел мощный ливень
Российские СМИ сообщают, что столица России стремительно уходит под воду в результате сильных ливней. В Москве объявлено штормовое предупреждение. На опубликованных видео заметно, что сильный дождь вызвал затопление московских улиц. Автомобили буквально плавают в воде, а вокруг свирепствует стихия.
Ливень был настолько мощным, что повредил крыши нескольких больших помещений. Жертвой непогоды стал концертный зал VK Stadium. А также под напором ливня пострадал состав Wildberries в Электростале.