Російські ЗМІ пишуть, що у Москві загинули учасники екскурсії по підземних колекторах. Вони потонули під час сильної зливи, передає 24 Канал.

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Зникло щонайменше 5 осіб

Після зливи зв'язок з групою зник. 21 серпня у Москві-ріці було виявлено декілька тіл.

За даними одного із російських телеграм-каналів, серед учасників екскурсії були 47-річний керівник PR-служби компанії "Ланіт" Дмитро Марушкин, його 15-річна дочка Єлизавета, їхній 18-річний родич Гліб Лагашин та його подруга.

Після зливи зв'язок з групою зник. 21 серпня у Москві-ріці було виявлено декілька тіл.

За даними телеграм-каналів, групу вів 31-річний Костянтин Філіппов. Перед зникненням групи він відправив смс (кому не уточнюється) з текстом: "*** (млинець), дощ. Чи можна виходити на Трубній?".

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за надання послуг, які не відповідають критеріям безпеки.

За даними російських телеграм-каналів знайдено три тіла — юнака та двох дівчат. Пошуки інших членів групи продовжуються. У екскурсії могли брати участь 20 осіб.

У Москві пройшла потужна злива

Російські ЗМІ повідомляють, що столиця Росії стрімко йде під воду внаслідок сильних злив. У Москві оголошено штормове попередження. На опублікованих відео помітно, що сильний дощ спричинив затоплення московських вулиць. Автомобілі буквально плавають у воді, а навколо лютує стихія.

Злива була настільки потужною, що пошкодила дахи декількох великих приміщень. Жертвою непогоди стала концертна зала VK Stadium. А також під натиском зливи постраждав склад Wildberries в Електросталі.