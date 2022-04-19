Пошли со всех сторон, авиация работает мощнее, – Гайдай о наступлении россиян на Востоке
Российские военные начали массированное наступление на Донбассе. Оккупанты Путина совершают более массированные обстрелы, применяя авиацию.
Наступление началось, – Гайдай
О ситуации на Донбассе на брифинге рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал. Он заявил, что в Луганской области чувствуют волну российского наступления, которую предсказывали в последние недели.
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Гайдай сообщил, что по сравнению с предыдущими неделями Россия больше применяет авиацию и обстреливает города Луганской области.
Мы сейчас ощущаем ту долгожданную волну российского нападения. Они уже пошли со всех сторон. Пошли более массированные обстрелы. Уже в разы больше авиация отрабатывает по нашим городам, по всей линии обороны. Поэтому констатируем факт, что наступление началось,
– сказал он.
В Попасной и Рубежном позиционные бои
Гайдай отметил, что в Попасной и Рубежном постоянно продолжаются позиционные бои. По его словам, враг ничего не может сделать и теряет людей и технику.
Глава Луганской ОВА отметил, что украинские военные сбивают российские беспилотники и самолеты, а также уничтожают вражескую технику.
"Держатся. Держат оборону", – резюмировал он.
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