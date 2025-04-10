Уже 145%: к какому моменту Трамп будет повышать пошлины против Китая

Дональд Трамп буквально недавно ввел пошлины против всего мира. Но потом большинство из них поставил на паузу. Это похоже на спекуляции.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, уже странно, что президент США фактически может устроить своим друзьям такие внезапные заработки за несколько дней на миллиарды долларов.

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Что дальше будет делать Трамп

Как отметил Городницкий, на самом деле новые пошлины Трампа против всего мира в принципе принесут определенную пользу для Соединенных Штатов. Многие страны отреагировали на это и пытаются договориться. Теперь Штаты будут работать с теми, кто не повелся на блеф. В частности это касается Китая.

Сейчас обе страны играют в то, кто среди них круче. Но постоянно поднимать пошлины не удастся. Они будут вынуждены договариваться.

Есть осторожный прогноз, что в ближайшее время все должно успокоиться. Если страны не договорятся между собой, то пошлины ударят как по экономике Китая, так и по США. Первым будет значительно хуже. Китай продает в Штаты втрое больше, чем получает от США. Но и американцам будет неприятно.

Пауза на тарифы демонстрирует, что это никому не выгодно. Если бы Трамп затянул с этим решением, то экономика США уже через полгода потерпела бы тяжелые последствия.

К примеру, около 80% домохозяйств в Штатах имеют кредиты. В среднем на уровне 190 тысяч долларов. Экономисты говорят, что это спровоцировало бы инфляцию в США на уровне 4%. Тогда они будут вынуждены поднимать ставку ФРС. Кредиты стали бы дороже. И это ударило бы по американцам, которые любят жить в кредит. Тогда бы они начали по-другому относиться к Трампу,

– объяснил Городницкий.

Добавим, недавно СМИ рассказывали, кто именно пытался повлиять на Трампа, чтобы он временно остановил пошлины.