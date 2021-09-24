Стороннику оккупантов объявили о подозрении при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры. Однако, к сожалению, заочно.

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Подозрение так называемому мэру Макеевки

43-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что с января 2015 года злоумышленник умышленно и активно сотрудничает с оккупационными властями России.

До мая 2019 года он занимал должность так называемого главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с после этого стал псевдоглавой администрации города.

Обвинение пособнику оккупантов

Подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами.

участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований,

формирует так называемый местный бюджет,

пропагандирует идеи, направленные на создание позитивного имиджа псевдореспублики.

К слову, так называемым мэром Макеевки является Сергей Голощапов. Он родом из Запорожья, учился в Донецке. В 1990-х годах работал на Макеевском коксохимическом заводе.

Обратите внимание! Украинские правоохранители заочно объявили о подозрении 2 бывшим военным Вооруженных сил Украины и экс-сотруднику Службы безопасности. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением в незаконной тюрьме на территории Донецкого телецентра.