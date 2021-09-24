Прихильнику окупантів оголосили про підозру за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Однак, на жаль, заочно.

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Підозра так званому меру Макіївки

43-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України,

– йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що з січня 2015 року зловмисник умисно й активно співпрацює з окупаційною владою Росії.

До травня 2019 року він обіймав посаду так званого голови адміністрації Горняцького району Макіївки, а з після цього став псевдоголовою адміністрації міста.

Звинувачення пособнику окупантів

Підозрюваний забезпечує реалізацію у Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами.

бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань,

формує так званий місцевий бюджет,

пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки.

До слова, так званим мером Макіївки є Сергій Голощапов. Він родом із Запоріжжя, навчався в Донецьку. У 1990-х роках працював на Макіївському коксохімічному заводі.

Зверніть увагу! Українські правоохоронці заочно оголосили про підозру 2 колишнім військовим Збройних сил України та ексспівробітнику Служби безпеки. Їх звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням у незаконній в'язниці на території Донецького телецентру.