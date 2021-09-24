Прихильнику окупантів оголосили про підозру за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Однак, на жаль, заочно.
Читайте також СБУ затримала бойовика-танкіста, який обстрілював українські позиції
Підозра так званому меру Макіївки
43-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України,
– йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що з січня 2015 року зловмисник умисно й активно співпрацює з окупаційною владою Росії.
До травня 2019 року він обіймав посаду так званого голови адміністрації Горняцького району Макіївки, а з після цього став псевдоголовою адміністрації міста.
Звинувачення пособнику окупантів
Підозрюваний забезпечує реалізацію у Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами.
- бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань,
- формує так званий місцевий бюджет,
- пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки.
До слова, так званим мером Макіївки є Сергій Голощапов. Він родом із Запоріжжя, навчався в Донецьку. У 1990-х роках працював на Макіївському коксохімічному заводі.