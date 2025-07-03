Жалкие и оскорбительные приемы: МИД "вызвал на ковер" посла Венгрии из-за недружественных заявлений

Посла Венгрии в Украине Антала Хейзера пригласили на разговор в Министерство иностранных дел. Причиной стали "недружественные" заявления венгерских властей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Венгрия втягивает Украину во внутриполитическую борьбу

Так, во время встречи с послом заместитель главы МИД Украины Александр Мищенко отметил, что для Украины очевидно то, что власть Венгрии при любых условиях пытается втянуть страну во внутриполитическую борьбу.

Поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны и, в частности, в венгерские дела, такие попытки правительства Венгрии ранее вызывали в Киеве беспокойство,

– отметили в структуре.

В МИД назвали попытки создать врага из Украины нелепыми, напомнив, что страна борется с реальным врагом Европы и всего цивилизованного мира. По мнению ведомства, такие приемы выглядят жалко и оскорбительно – в первую очередь для самих венгров.

Министерство иностранных дел считает, что венгерский народ, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая помогает украинскому народу, чтобы победить оккупантов и не допустить их возвращения на улицы Будапешта.

Посол Венгрии Антал Хейзер и Александр Мищенко / фото МИД Украины

Напомним, в Венгрии запустили новую пропагандистскую кампанию против Владимира Зеленского и лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петра Мадьяра. На улицах городов появились плакаты с изображениями политиков в виде двух яиц в скорлупе с украинскими флагами и надписью "Как два яйца".