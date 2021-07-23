"Посланники Украины": языковой омбудсмен призвал олимпийцев говорить на украинском

В Токио 23 июля стартовали XXXII Олимпийские игры. Уполномоченный по защите государственного языка призвал украинских олимпийцев общаться на украинском во время брифингов, выступлений и пресс-конференций.

Тарас Креминь подчеркнул, что также должны говорить и тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций. Ведь Олимпиады, несмотря на в основном классический формат, являются еще и политическим инструментом.

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По его словам, спортсмены давно стали примером для многих украинцев, а их достижения вызывают чувство гордости за собственную страну. Поэтому Олимпиада-2020 способствует тому, чтобы на главных аренах планеты украинского стало больше.

Он рассказал, что накануне поездки украинских олимпийцев в Токио общался с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Чиновники обсудили важность соблюдения языковой дипломатии в спорте.

Украинские спортсмены – посланники Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка,

– отметил языковой омбудсмен.

Тарас Креминь отметил, что и сами спортсмены обратили внимание на этот вопрос. Например, теннисистка Элина Свитолина берет уроки украинского языка. Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила диплом бакалавра по специальности "журналистика" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

"Украина принимает участие в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня – это укрепление нашей государственности в мире", – подчеркнул он.

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