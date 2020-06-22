После двух десятилетий у власти Владимир Путин доволен политической системой в России. В администрации российского президента уверяют, что якобы во власти постоянно происходят ротации.

Политическая система доказала эффективность, – Песков

Путин уверен, что действующая политическая система в России доказала свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, информирует Коммерсантъ.

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А: президент доволен выстроенной системой. Б: система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и другого мира, нашего национального,

– сказал Песков.

Обратите внимание! Комментарий Пескова касается заявления Путина о намерении снова баллотироваться в президенты в 2024 году. Свое решение Путин объяснил так: иначе не будет нормальной работы на всех уровнях, потому что через два года все уже будут "искать глазами того, кто может стать преемником".

В Кремле уверяют, что власть меняется

Несмотря на то, что у власти в России два десятилетия находится один и тот же человек, в Кремле ничего угрожающего не замечают. Более того, в администрации Путина отмечают: ротации во власти постоянно происходят.

Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неправильно,

– сказал Песков.

Два десятилетия Путина у власти. Вкратце:

С августа 1999 года – глава правительства России.

С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента России.

С марта 2000 года – президент России.

С марта 2004 года – второй срок на посту президента России.

С мая 2008 года – глава правительства России.

С мая 2012 года – президент России.

18 марта 2018 года вновь избран президентом России.

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