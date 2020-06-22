20 лет правления: у Путина утверждают, что во власти "постоянные ротации"
После двух десятилетий у власти Владимир Путин доволен политической системой в России. В администрации российского президента уверяют, что якобы во власти постоянно происходят ротации.
Политическая система доказала эффективность, – Песков
Путин уверен, что действующая политическая система в России доказала свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, информирует Коммерсантъ.
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А: президент доволен выстроенной системой. Б: система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и другого мира, нашего национального,
– сказал Песков.
В Кремле уверяют, что власть меняется
Несмотря на то, что у власти в России два десятилетия находится один и тот же человек, в Кремле ничего угрожающего не замечают. Более того, в администрации Путина отмечают: ротации во власти постоянно происходят.
Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неправильно,
– сказал Песков.
Два десятилетия Путина у власти. Вкратце:
- С августа 1999 года – глава правительства России.
- С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента России.
- С марта 2000 года – президент России.
- С марта 2004 года – второй срок на посту президента России.
- С мая 2008 года – глава правительства России.
- С мая 2012 года – президент России.
- 18 марта 2018 года вновь избран президентом России.
Как под Путина будут менять Конституцию России
- 10 марта 2020 года Госдума России одобрила поправку в конституцию РФ об отмене ограничения на количество президентских сроков.
- Позже Владимир Путин подписал указ о голосовании по вопросу одобрения изменений в российскую конституцию. Его должны были провести 22 апреля, однако перенесли из-за пандемии коронавируса на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- На всероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос: "Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?".
- Поправки позволят Путину переизбираться в 2024 году и оставаться у власти вплоть до 2036 года. Интересно, что тогда ему уже исполнится 84 года.