20 років правління: у Путіна стверджують, що у владі "постійні ротації"
Після двох десятиліть при владі Володимир Путін задоволений політичною системою в Росії. В адміністрації російського президента запевняють, що нібито у владі постійно відбуваються ротації.
Політична система довела ефективність, – Пєсков
Путін впевнений, що чинна політична система в Росії довела свою ефективність. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, інформує Коммерсантъ.
Читайте також Увіковічнення Путіна, або Поправковий сюр по-російськи
А: президент задоволений вибудуваною системою. Б: система довела свою стійкість, стресостійкість. Президент досить вичерпно пояснив потенційну загрозу ситуації. Це дійсно, скажімо так, характеристика нашого чиновницького та іншого світу, нашого національного,
– сказав Пєсков.
У Кремлі запевняють, що влада змінюється
Незважаючи на те, що при владі в Росії два десятиліття перебуває одна і та сама людина, у Кремлі нічого загрозливого не помічають. Ба більше, в адміністрації Путіна наголошують: ротації у владі постійно відбуваються.
Це абсолютно не означає, що система не працює в умовах змінюваності влади. Влада змінюється, відбувається постійний процес ротації, і не помічати цього було б неправильно,
– сказав Пєсков.
Два десятиліття Путіна при владі. Коротко:
- З серпня 1999 року – глава уряду Росії.
- З 31 грудня 1999 року – виконувач обов’язків президента Росії.
- З березня 2000 року – президент Росії.
- З березня 2004 року – другий термін на посаді президента Росії.
- З травня 2008 року – глава уряду Росії.
- З травня 2012 року – президент Росії.
- 18 березня 2018 року знову обраний президентом Росії.
Як під Путіна мінятимуть конституцію Росії
- 10 березня 2020 року Держдума Росії схвалила поправку до конституції РФ про скасування обмеження на кількість президентських термінів.
- Пізніше Володимир Путін підписав указ про голосування з питання схвалення змін до російської конституції. Його мали провести 22 квітня, однак перенесли через пандемію коронавірусу на 1 липня з можливістю дострокового голосування.
- На всеросійське голосування буде винесено наступне питання: "Ви схвалюєте зміни до Конституції Російської Федерації?".
- Поправки дозволять Путіну переобиратися в 2024 році й залишатися при владі аж до 2036 року. Цікаво, що тоді йому вже виповниться 84 роки.