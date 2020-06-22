Після двох десятиліть при владі Володимир Путін задоволений політичною системою в Росії. В адміністрації російського президента запевняють, що нібито у владі постійно відбуваються ротації.

Політична система довела ефективність, – Пєсков

Путін впевнений, що чинна політична система в Росії довела свою ефективність. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, інформує Коммерсантъ.

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А: президент задоволений вибудуваною системою. Б: система довела свою стійкість, стресостійкість. Президент досить вичерпно пояснив потенційну загрозу ситуації. Це дійсно, скажімо так, характеристика нашого чиновницького та іншого світу, нашого національного,

– сказав Пєсков.

Зверніть увагу! Коментар Пєскова стосується заяви Путіна про наміри балотуватись знову у президенти у 2024 році. Своє рішення Путін пояснив так: інакше не буде нормальної роботи на всіх рівнях, бо через два роки усі вже будуть "шукати очима того, хто може стати наступником".

У Кремлі запевняють, що влада змінюється

Незважаючи на те, що при владі в Росії два десятиліття перебуває одна і та сама людина, у Кремлі нічого загрозливого не помічають. Ба більше, в адміністрації Путіна наголошують: ротації у владі постійно відбуваються.

Це абсолютно не означає, що система не працює в умовах змінюваності влади. Влада змінюється, відбувається постійний процес ротації, і не помічати цього було б неправильно,

– сказав Пєсков.

Два десятиліття Путіна при владі. Коротко:

З серпня 1999 року – глава уряду Росії.

З 31 грудня 1999 року – виконувач обов’язків президента Росії.

З березня 2000 року – президент Росії.

З березня 2004 року – другий термін на посаді президента Росії.

З травня 2008 року – глава уряду Росії.

З травня 2012 року – президент Росії.

18 березня 2018 року знову обраний президентом Росії.

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