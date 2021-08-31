После 20 лет работы: корреспондентка Московской службы BBC покинула Россию

Московская корреспондентка службы BBC Сара Рейнсфорд покинула территорию России. Она проработала в стране примерно 20 лет.

Об этом журналистка сообщила в своем твиттере. А также опубликовала фотографию своей собаки в аэропорту.

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Почему журналистка уехала из страны

Рейнсфорд решила покинуть Россию после того, как Министерство иностранных дел страны отказалось продлить ей рабочую визу. Также в юстиции захотели, чтобы она уехала из России до 31 августа. Именно тогда истекает срок ее визовых документов.



Пес журналистки в аэропорту / Фото Рейнсфорд

Представители МИД заявили, что отказ корреспондентке в визе – это ответ на действия Великобритании. Она якобы дискриминирует российские издания и отказывается предоставлять документы журналистам России.

На пресс-конференции Александра Лукашенко Рейнсфорд задала вопрос самопровозглашенному президенту о его легитимности. Лукашенко не понравился вопрос и он раскритиковал журналистку.

Отметим, что журналистка работала в Беслане. Она была корреспонденткой BBC не только в России, но и в Турции, Испании и на Кубе.

Какова позиция BBC

Отъезд журналистки подтвердил и ее коллега, московский корреспондент BBC Стив Розенберг. По его словам, решение женщины связано с нападением России на свободу СМИ.

Высылка журналистов из России: что известно

Власти России в 2011 году выслали британского журналиста The Guardian Люка Хардинга. Ему отказали во въезде и депортировали обратно в Великобританию.

В 2014 году въезд в Россию запретили и американскому журналисту Дэвиду Саттеру.

Уже в 2015 году выслали журналиста польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

Текст публикации Стива Розенберга в Твиттере:

Сегодня моей коллеге из ВВС @sarahrainsford пришлось покинуть Россию.

Власти обозначили ее как угрозу национальной безопасности. Возмутительное, несправедливое нападение на свободу СМИ. Вот отчет Сары о ее изгнании. @BBCNews