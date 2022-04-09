После 21 года перерыва: Укрпочта возобновляет доставку отправлений по железной дороге

Укрпочта приняла решение возобновить доставку отправлений по железной дороге. Перерыв составил 21 год.

С 9 апреля почтовые вагоны будут доставлять почту из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно. Всего хотят ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов.

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Железная почта

В первую очередь в почтовых вагонах будут перевозиться гуманитарные грузы, которые отправляют волонтеры. Прием гуманитарных грузов не проводится во всех отделениях Укрпочты, а только в почтамтах, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами.

Мы создали новую услугу специально для волонтеров, чтобы они могли быстро и в больших объемах пересылать отправки по Украине,

– заметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Несмотря на то, что отправка осуществляется из 5 городов, адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где есть отделение Укрпочты.

Что нужно знать об отправлении

Стоимость одной отправки весом до 30 килограммов и самой длинной стороной до 70 сантиметров будет стоить 25 гривен (минимальная стоимость, которая будет идти на подготовку и обслуживание почтового вагона). Уплата за счет получателя невозможна.

Если же у волонтеров нет возможности оплатить, то посылки будут приниматься в отправку, но об этом нужно сообщить оператору. Тогда стоимость посылки будет покрываться за счет средств благотворительных фондов.

Посылка может храниться в городе до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылку, Укрпочта будет передавать их волонтерским организациям и фондам.

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