Соответствующую информацию сообщили местные телеграм-каналы. Перед этим российские захватчики ночью обстреливали Никополь, также два взрыва слышали в Харькове .

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россияне снова атаковали Харьков и Днепр

Ориентировочно в 04:19 11 августа в Харькове и области объявили о воздушной тревоге. После этого, ориентировочно в 04:23, по данным Суспільного , в городе раздались взрывы.

Относительно взрывов в Днепре , там сначала слышали их звуки, а потом объявили воздушную тревогу. Такие данные также сообщили в телеграм-канале " Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ ".

Кратко об атаках на Харьков

российские оккупанты постоянно бьют по Харькову. Только 10 августа от вражеских обстрелов вспыхнули сразу 16 пожаров в Циркунах Харьковской области.

бьют Тогда спасатели сообщили, что горели частные жилые дома, хозпостройки, дворовые застройки, гаражи, а также магазин.

В ночь на 9 августа российские оккупанты ударили по медучреждению в Харькове. В результате ночных обстрелов не пострадали люди .