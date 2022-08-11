Відповідну інформацію повідомили місцеві телеграм-канали. Перед цим російські загарбники вночі обстрілювали Нікополь, також два вибухи чули у Харкові.

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росіяни знову атакували Харків та Дніпро

Орієнтовно о 04:19 11 серпня у Харкові та області оголосили про повітряну тривогу. Після цього орієнтовно о 04:23, за даними Суспільного, в місті пролунали вибухи.

Щодо вибухів у Дніпрі, то там спочатку чули їхні звуки, а потім оголосили повітряну тривогу. Такі дані також повідомили у телеграм-каналі "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Коротко про атаки на Харків

російські окупанти постійно гатять по Харкову. Тільки 10 серпня від ворожого обстрілу спалахнули відразу 16 пожеж у Циркунах на Харківщині.

Тоді рятувальники повідомили, що горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин.

У ніч проти 9 серпня російські окупанти вдарили по медустанові у Харкові. Внаслідок нічного обстрілу не постраждали люди.

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