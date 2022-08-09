Информацию об ударах по городу сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Также 6 августа оккупанты устроили "Градами" по Никопольскому району.

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Оккупанты атаковали Никополь и Харьков

Евгений Евтушенко ориентировочно в 03.54 9 августа сообщил, что россияне дважды выпустили по полной кассете реактивной системы залпового огня.

Предварительно – без жертв. Успокойтесь, пожалуйста,
– призвал Евтушенко.

Что касается Харькова, то там два взрыва прогремели еще в 02:09 9 августа. Сразу после этого, в 02:10 9 августа, в городе сообщили о воздушной тревоге.

Впоследствии в 02:51 раздался отбой тревоги. Однако снова сирены доносились в 04:48.

Перед объявлением воздушной тревоги в области было слышно несколько взрывов,
– сообщили в телеграмм-канале "Харьков Life".

По состоянию на 05.01 в городе еще не было отбоя тревоги. Поэтому людям следует находиться в укрытиях.

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