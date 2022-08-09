Информацию об ударах по городу сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Также 6 августа оккупанты устроили "Градами" по Никопольскому району.

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Оккупанты атаковали Никополь и Харьков

Евгений Евтушенко ориентировочно в 03.54 9 августа сообщил, что россияне дважды выпустили по полной кассете реактивной системы залпового огня.

Предварительно – без жертв. Успокойтесь, пожалуйста,

– призвал Евтушенко.

Что касается Харькова, то там два взрыва прогремели еще в 02:09 9 августа. Сразу после этого, в 02:10 9 августа, в городе сообщили о воздушной тревоге.

Впоследствии в 02:51 раздался отбой тревоги. Однако снова сирены доносились в 04:48.

Перед объявлением воздушной тревоги в области было слышно несколько взрывов,

– сообщили в телеграмм-канале "Харьков Life".

По состоянию на 05.01 в городе еще не было отбоя тревоги. Поэтому людям следует находиться в укрытиях.

Последние ракетные обстрелы Украины

Утром 8 августа из акватории Черного моря российские оккупанты выпустили по Украине 4 ракеты "Калибр". К счастью, все уничтожила наша система противовоздушной обороны .

Также утром 8 августа враги обстреляли Харьков из всех типов тяжелой артиллерии, которая у них есть. В результате атаки люди погибли в Харькове и области.

7 августа россияне ударили по военным объектам в Винницкой области . Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что для атаки использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Технические характеристики этих ракет не позволяют нашим средствам ПВО перехватить их.