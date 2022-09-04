После 7 часов операции: в каком состоянии пострадавший от взрыва в Чернигове 2-летний мальчик

2-летнего мальчика, который получил самые серьезные травмы от взрыва в Чернигове, оперировали 7 часов.

Ребенок находится в медикаментозном сне

Врачи завершили операцию только после 22:00 3 сентября. Об этом рассказала исполняющая обязанности генерального директора детской областной больницы Татьяна Лебедева.

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Проведено компьютерно-томографическое исследование мозга. Сегодня, 4 сентября, собрался консилиум из врачей специалистов хирургического, офтальмологического профиля. Ребенок сейчас находится в реанимационном отделении,

– объяснила Лебедева.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы вывести ребенка из медикаментозного сна, а затем перевести на лечение.

Что известно о взрыве на выставке оружия в Чернигове

3 сентября в Чернигове состоялась благотворительная ярмарка, на которой была выставка оружия. В обед раздался мощный взрыв – сработал ручной противотанковый гранатомет, который был экспонатом. По словам правоохранителей, в боевое состояние его привели представители организаторов, когда демонстрировали присутствующим разные образцы оружия и боеприпасов.

Известно, что на курок гранатомета нажал 10-летний мальчик. От выстрела его оглушило. В общей сложности пострадали 6 детей. Больше всего – 2-летний мальчик.

Двое ребят в возрасте 14 и 13 лет получили акустическую травму, то есть оглушение. 7-летнему мальчику в больнице наложили швы на руку и госпитализировали. Двух братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища.

Делом занимается Государственное бюро расследований. Правоохранители уже опросили свидетелей. Виновным грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.

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На трагедию отреагировал президент

Президент Владимир Зеленский отреагировал на взрыв во время традиционного вечернего обращения. Глава государства призвал стражей порядка не медлить с расследованием, ведь всех виновных нужно наказать.

Политик попросил представителей местных властей и правоохранителей следить за подобными мероприятиями внимательнее. В то же время, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заверил, что "государство не останется в стороне" трагедии.

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