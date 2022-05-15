После 9 мая украинцы больше въезжают в страну, чем уезжают

Количество возвращающихся в Украину людей все больше растет. Такая тенденция сохраняется последние несколько дней.

Больше человек начали въезжать на территорию нашего государства, чем выезжать после 9 мая. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Западную границу пересекли более 80 тысяч человек

По их информации, в течение 14 мая границы Украины с Европейским Союзом и Молдовой пересекли около 84 тысяч граждан. Кроме того, пересекли границу более 20 тысяч транспортных средств.



За сутки пересекли границу более 84 тысяч человек / Инфографика SPRAVDI

Сколько человек вернулись и уехали

Известно, что за 14 мая в наше государство прибыли почти 46 тысяч человек, среди которых – 42 тысячи украинцев.

Однако до сих пор большое количество людей покидают территорию Украины. За тот же день уехали более 37 тысяч человек. Больше всего человек пересекли границу с:

Польшей (более 22 тысяч);

Словакией;

Венгрией;

Румынией;

Молдовой.

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе, за 14 мая оформили около 260 грузовиков с гуманитаркой.

Всего с 28 февраля в Украину въехало 1,699 миллионов человек.

Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что почти все уехавшие в Европу украинцы планируют вернуться.

Важная информация от Госпогранслужбы

Чтобы проследить, какой пункт пропуска с ЕС и Молдовой наименее загружен, нужно перейти на соцсети Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

В Украине из-за военного положения продолжили возможность пересечения границы по внутреннему паспорту, если нет возможности быстро и вовремя оформить заграничный.

Последние новости об украинских беженцах

По состоянию на 12 мая из-за полномасштабной войны с территории нашего государства выехали более 6 миллионов человек. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций.

Великобритания продолжает помогать Украине, в том числе и нашим гражданам. По словам премьера Бориса Джонсона, государство выдало уже более 100 тысяч виз по упрощенной процедуре.

В Кракове, что в Польше, планируют организовать инклюзивные летние лагеря для детей из Украины. Там о них будут заботиться квалифицированные специалисты.

В еще одном польском городке Коросно для украинцев открыли бесплатный магазинчик. В нем можно взять одежду и вещи первой потребности.

Поскольку большие города Франции становятся все более переполненными, в Париже изменили правила расселения украинских беженцев.

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