Пучдемон заявил, что хочет принять участие в заседании комитета в Европарламенте в Брюсселе. Однако он объявил, что через несколько дней вернется в Италию для слушаний по делу.

К теме В Италии задержали бывшего главу правительства Каталонии

Суд в Сассари на Сицилии уже 4 октября должен рассмотреть запрос Испании об экстрадиции Пучдемона.

Почему политика арестовали

Пучдемона задержали в аэропорту Альгеро 24 сентября на основании европейского ордера на арест. Его выдала Испания, которая обвинила евродепутата в подстрекательстве к мятежу.

Правоохранители утверждали, что Пучдемон в 2017 году помог организовать референдум о независимости, который испанские суды признали незаконным.

Обратите внимание! Европарламент в марте лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. Политик жил в добровольном изгнании в Бельгии.

Интересно В Каталонии прошла многотысячная демонстрация за независимость от Испании: яркие фото

Что этому предшествовало