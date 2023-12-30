Спикер КГВА Михаил Шаманов сообщил, что поисково-спасательная работа на местах "прилетов" в Киеве продолжается. Об этом он сказал в 21:20 в субботу 30 декабря в эфире телемарафона.
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Подробности от Киевской городской военной администрации
Спасатели будут работать всю ночь, круглосуточно. На данный момент 32 человека пострадали, 17 из них до сих пор находятся в стационарах различных медицинских учреждений,
– сообщил он.
В каком состоянии раненые
У людей разные травмы: ушибы, порезы, ожоги, закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, пневмоторакс. У некоторых была острая реакция на стресс.
В Шевченковском районе ликвидируют последствия атаки, в Подольском районе аварийно-спасательные работы завершены. В еще двух районах работы завершили еще вчера, речь идет о Святошинском и Дарницком.
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Что известно об атаке по Киеву
- Россия использовала для атаки почти весь арсенал оружия, который у нее был. По словам спикера ВС Юрия Игната, стреляли почти из всех видов вооружений.
- Оккупанты попали в жилищный недострой, склад компании, частный дом. На Лукьяновке воздух затянул черный дым – прилетело рядом со станцией метро.
- В столице утром 30 декабря возросло количество погибших до 16 – тела еще нескольких человек достали из-под завалов.
- 1 января в Киеве объявили днем траура по погибшим.