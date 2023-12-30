Спикер КГВА Михаил Шаманов сообщил, что поисково-спасательная работа на местах "прилетов" в Киеве продолжается. Об этом он сказал в 21:20 в субботу 30 декабря в эфире телемарафона.

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Подробности от Киевской городской военной администрации

Спасатели будут работать всю ночь, круглосуточно. На данный момент 32 человека пострадали, 17 из них до сих пор находятся в стационарах различных медицинских учреждений,

– сообщил он.

Дополнено: в 22:46 в КГВА написали о еще одном погибшем в результате российского удара. Таким образом, в Киеве уже 17 жертв ракетной атаки России.

В каком состоянии раненые

У людей разные травмы: ушибы, порезы, ожоги, закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, пневмоторакс. У некоторых была острая реакция на стресс.

В Шевченковском районе ликвидируют последствия атаки, в Подольском районе аварийно-спасательные работы завершены. В еще двух районах работы завершили еще вчера, речь идет о Святошинском и Дарницком.

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Что известно об атаке по Киеву