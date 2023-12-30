Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що пошуково-рятувальна робота на місцях "прильотів" у Києві досі триває. Про це він сказав о 21:20 у суботу 30 грудня в ефірі телемарафону.

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Деталі від Київської міської військової адміністрації

Рятувальники будуть працювати всю ніч, цілодобово. Станом на зараз 32 людини постраждали, 17 з них досі перебувають у стаціонарах різних медичних закладів,

– повідомив він.

В якому стані поранені

Люди мають різні травми: забої, порізи, опіки, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення, мінно-вибухові травми, пневмоторакс. У декого була гостра реакція на стрес.

У Шевченківському районі досі ліквідовують наслідки атаки, у Подільському районі аварійно-рятувальні роботи завершені. У ще двох районах роботи завершили ще вчора, мова про Святошинський і Дарницький.

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Що відомо про атаку по Києву