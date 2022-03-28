После блокады Мариуполя из города удалось эвакуировать до 150 тысяч человек

С 1 марта Мариуполь находится в российской блокаде. С того времени из города удалось эвакуировать около 150 тысяч человек.

В осаде до сих пор остаются 170 тысяч жителей города. Такие данные сообщает Мариупольский городской совет.

Заметьте В Мариуполе от рук оккупантов уже погибли почти 5 тысяч человек

До блокады, то есть со дня начала полномасштабной войны и до осады города, Мариуполь покинули около 140 тысяч жителей.

Из 150 тысяч эвакуированных, 71 235 человек разместили в Запорожье, других – в окрестных селах.

Кроме того, по данным Мариупольского горсовета, российские оккупанты принудительно депортировали в Россию около 30 тысяч человек из блокадного Мариуполя.

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