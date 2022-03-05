После бомбардировок треть Сум осталась без отопления

В Сумах утром 5 марта вражеская авиабомба попала в котельню. Поэтому треть города осталась без отопления.

Пока в городе не могут полностью восстановить электроснабжение. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует 24 канал.

Важно Под Сумами много колонн вражеской техники: выехать или заехать в город невозможно

Есть много районов, которые остаются без электричества. Сразу после окончания бомбардировок коммунальные службы и энергетики выехали на объекты и активно работают над восстановлением системы жизнеобеспечения в области,

– сообщил Живицкий.

Электроснабжение частично возобновили в городе Лебедин. Накануне оккупанты бомбили там подстанцию.

В то же время в Ахтырке нет централизованного отопления. Люди живут без воды и тепла, частично без электроэнергии.

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