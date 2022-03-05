Наразі у місті не можуть повністю відновити електропостачання. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує 24 канал.

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Є багато районів, які залишаються без електрики. Зразу після закінчення бомбардувань комунальні служби та енергетики повиїжджали на об'єкти і активно працюють над відновленням системи життєзабезпечення в області,

– повідомив Живицький.

Електропостачання частково відновили у місті Лебедин. Напередодні окупанти бомбардували там підстанцію.

Водночас в Охтирці нема централізованого опалення. Люди перебувають без води та тепла, частково – без електроенергії.

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