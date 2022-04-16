После Бучи западные страны отказываются от каких-либо договоренностей с Россией, – Зеленский

Страны Запада не видят себя за столом переговоров с Россией. В большинстве своем отказ объясняют зверствами россиян в Буче.

Сейчас очень меняются форматы возможных будущих договоренностей со страной-оккупантом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского украинским СМИ 16 апреля.

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Россия хочет все объединить

Президент отметил, что Россия в переговорах хочет добиться невозможного. А именно, чтобы все вопросы были решены в одном подписанном договоре. Речь идет, в частности, о прекращении боев и о гарантиях безопасности для Украины.

Страны не видят себя за столом с Россией. Они разграничивают договоры с Россией и гарантии безопасности для Украины. Люди говорят: "Извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются",

– сказал президент.

По его словам, преступные шаги агрессора значительно уменьшают шансы заключения любых договоров. При этом мировые лидеры не отказываются от возможных договоренностей с Украиной.

Интервью главы государства украинским СМИ 16 апреля: смотрите видео