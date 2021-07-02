После "департамента войны" у прокурора Мамедова забрали доступ к гостайне
Источник:"Украинская правда"
У заместителя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов Гюндуза Мамедов забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
1 июля стало известно, что теперь этим так называемым "департаментом войны" будет заниматься лично Венедиктова. И в этот же день появилась информация, что Мамедова лишили доступа к государственной тайне.
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Мамедов не будет иметь доступа к гостайне
Сначала журналистка и правозащитница Ольга Решетилова в фейсбуке написала об этом: "Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова".
Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне,
– подчеркнула Решетилова.
Впоследствии УП получила подтверждение этой информации в правоохранительных органах.
Почему вокруг Мамедова происходят такие движения в Офисе генпрокурора
По предположению Решетиловой, Мамедова хотят устранить из-за того, что именно он возглавляет следственную группу от Украины в Joint Investigation Team по сбитию самолета рейса MH17. А 17 июля – годовщина этой трагедии.
Впрочем, сама же правозащитница такие причины считает "абсолютно надуманными".
Коротко о скандале в Офисе генпрокурора
- Генпрокурор Ирина Венедиктова, как стало известно 30 июня, передала Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ("департамент войны") от Гюндуза Мамедова к Максиму Якубовского. Впрочем, уже на следующий день, 1 июля, Венедиктова забрала этот департамент под свое руководство.
- Касаемо персоны Якубовского – она неоднозначна. Ведь Максим Якубовский работал при "Украинском выборе" Виктора Медведчука. А именно Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта расследует дело "Украинского выбора" (некоторых членов организации подозревают в государственной измене).