После "департамента войны" у прокурора Мамедова забрали доступ к гостайне

У заместителя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов Гюндуза Мамедов забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

1 июля стало известно, что теперь этим так называемым "департаментом войны" будет заниматься лично Венедиктова. И в этот же день появилась информация, что Мамедова лишили доступа к государственной тайне.

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Мамедов не будет иметь доступа к гостайне

Сначала журналистка и правозащитница Ольга Решетилова в фейсбуке написала об этом: "Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова".

Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне,

– подчеркнула Решетилова.

Впоследствии УП получила подтверждение этой информации в правоохранительных органах.

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По предположению Решетиловой, Мамедова хотят устранить из-за того, что именно он возглавляет следственную группу от Украины в Joint Investigation Team по сбитию самолета рейса MH17. А 17 июля – годовщина этой трагедии.

Впрочем, сама же правозащитница такие причины считает "абсолютно надуманными".

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