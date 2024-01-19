Соответствующую информацию сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины. Это произошло во вторник, 16 января. Верховная Рада уволила Резникова с должности министра 5 сентября 2023 года.

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Чем будет заниматься Алексей Резников

В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что Алексею Резникову возобновили право на занятие адвокатской деятельностью с 16 января на основании его заявления.

В ассоциации напомнили, что Резников занимался адвокатской деятельностью до марта 2020 года. Прекратил он практику после назначения на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Далее в ноябре 2021 года Верховная Рада Украины уволила министра с должности вице-премьера. Уже 4 ноября Алексей Резников назначен министром обороны Украины, 5 сентября 2023 года – парламент принял его отставку.

Обратите внимание! В октябре 2023 года СМИ писали, что Алексея Резникова после отставки с должности министра обороны могут назначить послом в Великобритании. Однако сам эксминистр в интервью говорил, что не в курсе этого. Кроме того, в украинском МИД заявили, что решение о назначение послов Украины принимает президент по итогам обсуждения с министром иностранных дел.

Кратко о деятельности Резникова