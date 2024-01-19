Соответствующую информацию сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины. Это произошло во вторник, 16 января. Верховная Рада уволила Резникова с должности министра 5 сентября 2023 года.
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Чем будет заниматься Алексей Резников
В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что Алексею Резникову возобновили право на занятие адвокатской деятельностью с 16 января на основании его заявления.
В ассоциации напомнили, что Резников занимался адвокатской деятельностью до марта 2020 года. Прекратил он практику после назначения на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Далее в ноябре 2021 года Верховная Рада Украины уволила министра с должности вице-премьера. Уже 4 ноября Алексей Резников назначен министром обороны Украины, 5 сентября 2023 года – парламент принял его отставку.
Кратко о деятельности Резникова
- Алексей Резников по образованию юрист. Свидетельство адвоката получил в 1994 году. Он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.
- В 2008 году стал депутатом Киевского городского совета, заместителем городского головы – секретарем Киевского городского совета, заместителем председателя Киевской горгосадминистрации.
- В апреле 2014 года на внеочередном съезде адвокатов Украины в Одессе стал одним из трех членов Высшего совета юстиции по квоте адвокатуры.
- Вместо Алексея Резникова новым министром стал Рустем Умеров. Последний пообещал максимально цифровизировать процессы в ведомстве, ввести единый реестр призывников.