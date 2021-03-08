После Ирака – в Ливан: папа Франциск пообещал новое путешествие
Папа Римский Франциск впервые в истории посетил Ирак. После этого понтифик пообещал отдельное путешествие в Ливан.
Источник:Vatican News
Вскоре Франциск планирует отдельное путешествие в Ливан. Папа Римский останавливался в Бейруте недавно, однако этого недостаточно.
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Одной остановки в Бейруте мало, – Франциск
Патриарх Раи попросил меня сделать остановку в Бейруте во время этого путешествия. Но мне этого казалось мало. Самая малость перед лицом проблемы, перед страной, которая столько страдает как Ливан. Я написал ему письмо и обещал путешествие,
– сказал Франциск.
Ливан – страна равновесия в регионе
Ливан понтифик считает "страной-посланием" в очень сложном регионе. Рядом – Сирия охвачена гражданской войной. Роль Ливана здесь, подчеркнул Папа Римский, больше, чем просто равновесие.
Коротко о визите Франциска в Ирак
- В начале марта Франциск впервые посетил Ирак. Понтифик путешествовал по городам страны, встречался, как с христианскими, так и мусульманским лидерами.
- В частности, он общался с лидером шиитов Ирака Али Ас-Систани.
- Свой визит понтифик завершил мессой для 10 тысяч человек.
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