Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала. По его словам, все зависит от того, насколько активно будут продвигать идею о необходимости оказания помощи.
К теме Это сигнал Кремлю, – Огрызко о призывах США снять ограничения на поставки оружия Украине
"Хотя американцы предоставляют очень серьезные финансовые ресурсы для этой помощи, могли бы кое-что отдавать бесплатно. Почему? Если вспомним, что произошло после ядерного разоружения Украины, то на всех тех вооружениях американцы сэкономили десятки миллиардов долларов", – сказал Огрызко.
Безусловно, они могут, с учетом того, что мы помогли обеспечить их национальную безопасность тогда, отдавать нам больше сейчас,
– добавил он.
Огрызко: Сигнал американцев очень правильный
По словам Огрызко, США больше помогают Израилю, чем Украине. Он отметил, что ежегодно предоставляют до 3,5 миллиардов долларов.
"Однако сигнал американцев очень правильный и наша дипломатия должна сделать все должное, чтобы убеждать партнеров НАТО в том, что это надо делать, несмотря на позиции отдельных стран", – сказал экс-министр.
Владимир Огрызко о предоставлении вооружения Украине: смотрите видео
Заявления США относительно летального оружия для Украины: что известно
- США призвали не устанавливать ограничения для предоставления летального оружия Украине, поскольку оно нужно для обороны от российской агрессии.
- Лора Купер подчеркнула, что Вашингтон уже передал Украине и Грузии новейшие противотанковые системы Javelin и это "яркий пример того, как США обеспечивают летальную помощь".
- По словам военного эксперта Игоря Романенко, Украина нуждается прежде всего в защите от ракетных комплексов России.