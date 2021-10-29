Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 каналу. За його словами, все залежить від того, наскільки активно просуватимуть ідею про необхідність надання допомоги.

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"Хоча американці надають надзвичайно серйозні фінансові ресурси для цієї допомоги, могли б дещо віддавати безплатно. Чому? Якщо згадаємо, що сталося після ядерного роззброєння України, то на всіх тих озброєннях американці зекономили десятки мільярдів доларів", – сказав Огризко.

Безумовно, вони можуть, з урахуванням того, що ми допомогли забезпечити їхню національну безпеку тоді, віддавати нам більше зараз,

– додав він.

Огризко: Сигнал американців дуже правильний

За словами Огризка, США більше допомагають Ізраїлю, ніж Україні. Він зазначив, що щорічно надають до 3,5 мільярдів доларів.

"Однак сигнал американців дуже правильний і наша дипломатія повинна зробити все належне, щоб переконувати партнерів НАТО у тому, що це треба робити, попри позиції окремих країн", – сказав ексміністр.

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