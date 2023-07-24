После национализации "Сенс Банка" бюджет потеряет до 5 миллиардов гривен: СМИ
Источник:"Информатор"
Национализация "Сенс Банка" существенно изменяет ситуацию с легальным проведением платежей от любителей азартных игр. Из-за этого Украина может потерять несколько миллиардов гривен налоговых отчислений от игрального бизнеса.
По данным источника "Информатора", государственные банки, хоть и являются формальными участниками гемблинговых операций, на самом деле не спешат обслуживать такие транзакции. Под угрозой оказались около 5 миллиардов гривен ежегодных поступлений в госбюджет, которые в условиях войны Украине крайне необходимы.
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"Подобного рода транзакции являются высокорисковыми, в классификаторе MCC имеют код 7995, их процессинг разрешен ограниченному количеству банков и требует вороха специальных разрешений, как со стороны НБУ, так и со стороны Mastercard/Visa", – объясняет издание.
Так, в Украине для этого было авторизовано только три банковских учреждения: государственный "Укргазбанк" и два коммерческих – "Сенс Банк" и банк Конкорд.
"Укргазбанк" де-факто обслуживанием гемблинговых операций не занимался.
Не хотят подобные бизнесы гонять свои деньги через государственное учреждение по ряду причин, среди которых особенности финмониторинга и неповоротливость IT-подразделения "Укргазбанка",
– уточняет "Информатор".
Теперь и "Сенс" переходит в разряд государственных. Более чем вероятно, что гемблинг-учреждениям тоже станет в нем дискомфортно, говорится в публикации.
Следовательно, единственным коммерческим игроком остается лишь Конкорд Банк.
Издание акцентирует внимание на том, что казино в Украине теперь будут иметь ровно два варианта проведения платежей.
Первый – это перейти в работающий Конкорд Банк, который является относительно небольшим учреждением и сегодня проходит проверку НБУ. При этом денежные потоки и налоги будут видны, и есть определенная вероятность сохранения наполнения бюджета.
Второй вариант – полностью перейти в тень, используя для пополнения традиционные "мутные" каналы, а именно р2р, крипту и мискодинг.