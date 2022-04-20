После небывалого ажиотажа: Укрпочта остановила продажу марки с российским военным кораблем

Укрпочта прекращает продажи марки с российским военным кораблем в своих отделениях. Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал о дальнейших планах по марке.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что на 20 апреля 2022 года приобрели почти 700 тысяч марок в их отделениях. Единственное исключение – это отделение Укрпочты на Майдане, где с 13.00 сегодня будут продавать марки тем людям, которые вчера не смогли их приобрести и записали в специальный список.

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Укрпочта прекращает продажу марки с российским военным кораблем в отделениях

Дальше марку (100 тысяч) можно будет купить в интернет-магазине. Старт продаж – четверг, 21 апреля, для тех, кто ранее оформил заказ в первые дни. В то время как в пятницу это сможет сделать любой клиент в Украине или из-за границы.

Таким образом, еще более 8300 человек смогут получить марки. Игорь Смелянский добавил, что остальной тираж марок используют для:

официальных делегаций,

музейных фондов,

международных обязательств в рамках ВВС,

по филателистическим абонементам.

Кроме того, по 1 марке получит каждый сотрудник Укрпочты, а еще небольшая часть тиража пойдет на поддержку маркетинговых акций с украинским бизнесом. Укрпочта не будет печатать дополнительный тираж марки с военным кораблем, однако они придумали, как продлить жизнь этой серии.

Об этом сообщат на следующей неделе после решения вопросов по техническим моментам. В то время как майки и другие вещи с маркой уже в скором времени можно будет купить и как в онлайн, так и в отделениях Укрпочты.

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