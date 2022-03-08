После неудачного штурма Одессы Россия отправила на ремонт корабль "Самум", "нет равных"

В оккупированный Севастополь доставили поврежденный ракетный катер агрессора. По заявлениям кафиров по ударному потенциалу он "не имеет равных".

Известно, что в оккупированный Россией Севастополь корабль был доставлен вечером 7 марта.

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Сообщают, что в ночь на 8 марта осмотр повреждений корабля проводили из воды катерами с подсветкой прожекторами.

Что известно о русском корабле

"Самум" – судно на воздушной подушке, входящее в состав 41 бригады ракетных катеров и крупнейшее в своем подклассе на практике российского и мирового кораблестроения быстроходным боевым кораблем, использующим гидродинамическую платформу, он является катамараном с аэростатической воздушной разгрузкой. По заявлениям агрессора по поводу ударного потенциала он "не имеет равных", с учетом его большой скорости.

После этой болезненной потери агрессора утром 8 марта авиация Черноморского флота была поднята в воздух и направлена в сторону Одессы.

Добавим, что с утра 7 марта стало известно, что подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Украины подбили вражеский корабль в Черном море.