Во время массированной атаки Россия попала крылатыми ракетами в объект инфраструктуры на Львовщине. Там обнаружили тело еще одного погибшего.

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Погиб еще один человек

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что к сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине обнаружили тело еще одного человека.

Он выразил соболезнования родным. 24 Канал присоединяется к соболезнованиям.

Спасатели продолжают поисковые работы,

– добавил председатель Львовской ОГА.

Россия в ночь на 31 марта поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95 и в очередной раз обстреляла Украину.

Как отработала наша ПВО