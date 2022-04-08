После новых санкций: Евросоюз призывает Россию вывести свои войска из Украины

Европейский Совет еще раз обратился в Россию с рядом важных требований. Все они имеют отношение к Украине. 8 апреля Евросоюз сообщил о введении новых санкций против России.

Прежде всего, Европейский Совет требует от России немедленно прекратить свою военную агрессию на территории Украины.

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Евросоюз в очередной раз обратился к России

Европейский Совет также настаивает на том, чтобы Россия немедленно и безоговорочно вывела свои силы и военную технику со всей территории Украины.

В ЕС призвали государство-агрессора также уважали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах.

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