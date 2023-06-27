"Бункерный" провел совещание с руководителями силовых структур. Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.

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Российский диктатор провел совещание с силовиками

Пропагандисты уже обнародовали краткое видео. На кадрах Путин поблагодарил силовиков за "выполненную работу" за несколько последних дней.

Также заявил, что хочет обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию, а еще задачи, стоящие перед оккупантами "в результате анализа тех событий, которые произошли в стране". Похоже, что в этот раз диктатор забоялся употреблять слово "мятеж".

Заметим, что на совещании был и Сергей Шойгу, правда, почему-то не в военной форме, как обычно. Кроме него, генпрокурор Краснов, секретарь Совбеза Патрушев, министр внутренних дел Колокольцев, глава ФСБ Бортников, директор федеральной службы войск национальной гвардии Золотов, директор федеральной службы охраны Кочнев и глава следственного комитета Бастрыкин.

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"Бункерный" диктатор провел совещание: смотрите видео

Что именно Путин сказал во время обращения