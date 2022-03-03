После обстрела Харькова российскими войсками вспыхнули пожары в 40 домах: видео
3 марта 2022 , 16:40Читати новину українською
Оккупанты продолжают цинично обстреливать Харьков. Однако из-за обстрелов в многоэтажках и даже частных домах вспыхнули пожары.
Только за последний час сообщили о пожарах по меньшей мере в 40 домах.
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Большинство вызовов в пожарную часть поступают из Салтовки.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал последствия обстрелов в Харькове. На фоне видно много дыма от пожаров в квартирах.
Добавим, что уже несколько дней российские захватчики наносят разрушительные удары по Харькову. Уже пострадал ряд административных зданий и жилых домов.
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