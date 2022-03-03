Лише за останню годину повідомили про пожежі у щонайменше 40 будинках.

До теми Прилетіло на дитячий майданчик: харків'яни показали наслідки атаки росіян

Більшість викликів до пожежної частини надходять з Салтівки.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав наслідки обстрілів у Харкові. На фоні видно багато диму від пожеж у квартирах.



Додамо, що вже кілька днів російські загарбники наносять руйнівних ударів по Харкову. Уже постраждала низка адміністративних будівель та житлових будинків.

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