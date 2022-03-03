Місцеві мешканці поділилися з журналістами 24 каналу тим, що пригадують про один з обстрілів. На фоні – багатоповерхівки, у більшості з квартир – вибиті вікна.

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Люди відчули сильний удар

"Посікли все скло, побивало вікна з рамами. Був такий вибух... Коли після вибуху я впав на землю, відчув дуже сильний удар з цього боку (показує – 24 канал), але насправді – він був з іншої", – пояснив чоловік.

Багато квартир – без вікон

Інша харків'янка розповіла, що ворожий снаряд прилетів на дитячий майданчик. Було чути карети швидкої, але чи були постраждалі – вона не знає. Скоріш за все, не у їхньому будинку. "В основному – вікон немає. У когось є, у когось – ні. Але зима таки", – додала жінка. За її словами, атака почалася 3 березня, близько 10:00. Втім, це лише приблизно, адже тоді було зовсім не до часу. З квартирою цієї жінки – все відносно гаразд, а от у сусідки – вивернуло раму.

Харків після обстрілу / Фото 24 каналу, Анни Черненко

Ситуація на Харківщині

У Зеленського заявили, що у Харкові російські загарбники пробують просуватися, але зазнали катастрофічних втрат серед особового складу.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що по Харківському напрямку ворог змушений перейти з атаки в оборону. Українці дають йому гідну відсіч.

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